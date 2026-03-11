¿A dónde pueden viajar los bolivianos sin visa en 2026? Estos son los 77 destinos

El documento boliviano abre las puertas a decenas de países en América, Asia, África y Oceanía sin necesidad de tramitar visado previo.
11/03/2026 12:18
El pasaporte boliviano permite ingresar sin visa a 77 países y territorios en 2026, según el ranking internacional conocido como Henley Passport Index, uno de los estudios más reconocidos sobre movilidad internacional.
El informe se basa en datos de la International Air Transport Association (IATA) y analiza 199 pasaportes y 227 destinos en todo el mundo para medir la libertad de viaje de los ciudadanos.
Actualmente, Bolivia se ubica en una posición intermedia del ranking global, con acceso a decenas de destinos que permiten viajar sin visado previo o con trámites simplificados al llegar.
Los destinos más accesibles
Los ciudadanos bolivianos pueden ingresar sin visa a varios países de la región y del Caribe:
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guayana Francesa
Antillas Francesas
Guyana
Haití
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela
Islas Vírgenes Británicas
Europa
En el continente europeo, los bolivianos pueden ingresar sin visa a:
Federación Rusa
Turquía
Asia
Entre los destinos asiáticos que no exigen visa previa figuran:
Bahréin
Bangladés
Camboya
Hong Kong
Jordania
Laos
Macao
Malasia
Maldivas
Nepal
Omán
Catar
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Timor Oriental
Filipinas
África
En África, el pasaporte boliviano permite ingresar sin visado a varios países:
Burundi
Cabo Verde
Comoras
Yibuti
Egipto
Guinea-Bissau
Kenia
Madagascar
Mauricio
Mozambique
Namibia
Ruanda
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Tanzania
Zambia
Oceanía
También existen varios destinos en Oceanía y territorios del Pacífico que permiten el ingreso sin visa:
Islas Cook
Kiribati
Micronesia
Niue
Palau
Samoa
Tuvalu
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Mayotte
Reunión
Los pasaportes más poderosos del mundo
De acuerdo con el Henley Passport Index 2026, el pasaporte más poderoso del planeta es el de Singapur, cuyos ciudadanos pueden ingresar a 192 destinos sin visa.
Le siguen Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, con acceso a 187 países sin necesidad de tramitar visado previo.
La clasificación refleja el nivel de acuerdos internacionales y la apertura diplomática de cada país, factores clave para facilitar la movilidad global.
