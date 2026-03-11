¿A dónde pueden viajar los bolivianos sin visa en 2026? Estos son los 77 destinos

El pasaporte boliviano permite ingresar sin visa a 77 países y territorios en 2026, según el ranking internacional conocido como Henley Passport Index, uno de los estudios más reconocidos sobre movilidad internacional.

El informe se basa en datos de la International Air Transport Association (IATA) y analiza 199 pasaportes y 227 destinos en todo el mundo para medir la libertad de viaje de los ciudadanos.

Actualmente, Bolivia se ubica en una posición intermedia del ranking global, con acceso a decenas de destinos que permiten viajar sin visado previo o con trámites simplificados al llegar.

Los destinos más accesibles

Los ciudadanos bolivianos pueden ingresar sin visa a varios países de la región y del Caribe:

Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belice

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guayana Francesa

Antillas Francesas

Guyana

Haití

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela

Islas Vírgenes Británicas

Europa

En el continente europeo, los bolivianos pueden ingresar sin visa a:

Federación Rusa

Turquía

Asia

Entre los destinos asiáticos que no exigen visa previa figuran:

Bahréin

Bangladés

Camboya

Hong Kong

Jordania

Laos

Macao

Malasia

Maldivas

Nepal

Omán

Catar

Singapur

Sri Lanka

Tailandia

Timor Oriental

Filipinas

África

En África, el pasaporte boliviano permite ingresar sin visado a varios países:

Burundi

Cabo Verde

Comoras

Yibuti

Egipto

Guinea-Bissau

Kenia

Madagascar

Mauricio

Mozambique

Namibia

Ruanda

Seychelles

Sierra Leona

Sudáfrica

Tanzania

Zambia

Oceanía

También existen varios destinos en Oceanía y territorios del Pacífico que permiten el ingreso sin visa:

Islas Cook

Kiribati

Micronesia

Niue

Palau

Samoa

Tuvalu

Nueva Caledonia

Polinesia Francesa

Mayotte

Reunión

Los pasaportes más poderosos del mundo

De acuerdo con el Henley Passport Index 2026, el pasaporte más poderoso del planeta es el de Singapur, cuyos ciudadanos pueden ingresar a 192 destinos sin visa.

Le siguen Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, con acceso a 187 países sin necesidad de tramitar visado previo.

La clasificación refleja el nivel de acuerdos internacionales y la apertura diplomática de cada país, factores clave para facilitar la movilidad global.

