TEMAS DE HOY:
Encuentran a un Feto Robo en colegio Caso Fondo Indígena

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿A dónde pueden viajar los bolivianos sin visa en 2026? Estos son los 77 destinos

El documento boliviano abre las puertas a decenas de países en América, Asia, África y Oceanía sin necesidad de tramitar visado previo.

Silvia Sanchez

11/03/2026 12:18

¿A dónde pueden viajar los bolivianos sin visa en 2026? Estos son los 77 destinos. Foto Bloomberg Línea
Mundo

Escuchar esta nota

El pasaporte boliviano permite ingresar sin visa a 77 países y territorios en 2026, según el ranking internacional conocido como Henley Passport Index, uno de los estudios más reconocidos sobre movilidad internacional.

El informe se basa en datos de la International Air Transport Association (IATA) y analiza 199 pasaportes y 227 destinos en todo el mundo para medir la libertad de viaje de los ciudadanos.

Actualmente, Bolivia se ubica en una posición intermedia del ranking global, con acceso a decenas de destinos que permiten viajar sin visado previo o con trámites simplificados al llegar.

 Los destinos más accesibles

Los ciudadanos bolivianos pueden ingresar sin visa a varios países de la región y del Caribe:

  • Antigua y Barbuda

  • Argentina

  • Bahamas

  • Barbados

  • Belice

  • Brasil

  • Chile

  • Colombia

  • Costa Rica

  • Dominica

  • República Dominicana

  • Ecuador

  • El Salvador

  • Guayana Francesa

  • Antillas Francesas

  • Guyana

  • Haití

  • Jamaica

  • México

  • Nicaragua

  • Panamá

  • Paraguay

  • Perú

  • Surinam

  • Uruguay

  • Venezuela

  • Islas Vírgenes Británicas

Europa

En el continente europeo, los bolivianos pueden ingresar sin visa a:

  • Federación Rusa

  • Turquía

Asia

Entre los destinos asiáticos que no exigen visa previa figuran:

  • Bahréin

  • Bangladés

  • Camboya

  • Hong Kong

  • Jordania

  • Laos

  • Macao

  • Malasia

  • Maldivas

  • Nepal

  • Omán

  • Catar

  • Singapur

  • Sri Lanka

  • Tailandia

  • Timor Oriental

  • Filipinas

África

En África, el pasaporte boliviano permite ingresar sin visado a varios países:

  • Burundi

  • Cabo Verde

  • Comoras

  • Yibuti

  • Egipto

  • Guinea-Bissau

  • Kenia

  • Madagascar

  • Mauricio

  • Mozambique

  • Namibia

  • Ruanda

  • Seychelles

  • Sierra Leona

  • Sudáfrica

  • Tanzania

  • Zambia

Oceanía

También existen varios destinos en Oceanía y territorios del Pacífico que permiten el ingreso sin visa:

  • Islas Cook

  • Kiribati

  • Micronesia

  • Niue

  • Palau

  • Samoa

  • Tuvalu

  • Nueva Caledonia

  • Polinesia Francesa

  • Mayotte

  • Reunión

Los pasaportes más poderosos del mundo

De acuerdo con el Henley Passport Index 2026, el pasaporte más poderoso del planeta es el de Singapur, cuyos ciudadanos pueden ingresar a 192 destinos sin visa.

Le siguen Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, con acceso a 187 países sin necesidad de tramitar visado previo.

La clasificación refleja el nivel de acuerdos internacionales y la apertura diplomática de cada país, factores clave para facilitar la movilidad global.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD