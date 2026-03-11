La Paz: habilitan el tramo Charazani–Apolo tras derrumbe por lluvias

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que logró habilitar el tramo Charazani–Apolo, en el departamento de La Paz, luego de que un deslizamiento de magnitud bloqueara la vía debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Las labores se centraron en la limpieza de la carretera y el retiro del material acumulado sobre la plataforma, lo que permitió restablecer el tránsito vehicular.

Desde la institución señalaron que las emergencias viales están siendo atendidas con personal especializado y maquinaria pesada.

“Se están atendiendo las emergencias de forma rápida e inmediata con personal capacitado y maquinaria pesada, ya que contamos con equipos de emergencia para atender las 24 horas”, informaron.

Ante la vigencia de una alerta naranja por lluvias en el territorio nacional, la ABC recomendó a los conductores extremar precauciones al circular por las carreteras.

“Pedimos a la población circular con precaución porque tenemos carreteras que hace 20 años no se les hacía una correcta conservación vial y, a pesar de los recursos insuficientes, nuestra prioridad es que circulen en vías transitables”, señala el comunicado.

El deslizamiento se produjo debido a las lluvias intensas y persistentes que afectan a la región, lo que provocó la acumulación de material sobre la carretera y la interrupción temporal del tránsito.

Tras los trabajos de limpieza realizados por la ABC, la vía volvió a quedar habilitada para la circulación vehicular.

Mira la programación en Red Uno Play