“Es una niña”: hija de Daddy Yankee anuncia el sexo de su bebé

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se prepara para convertirse en abuelo. Su hija menor, la influencer Jesaaelys Ayala, reveló que el bebé que espera junto a su esposo Carlos Olmo será una niña.

La noticia se dio a conocer durante una fiesta de revelación de género realizada el sábado 7 de marzo, en la que familiares y amigos cercanos acompañaron a la pareja en un momento especial.

“Es una niña”

Durante la celebración, la pareja anunció el sexo del bebé en medio de un momento emotivo que luego compartieron en redes sociales.

“Es una nena. La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribieron en una publicación de Instagram que rápidamente generó miles de reacciones entre seguidores y fanáticos.

Semanas antes, Jesaaelys Ayala ya había confirmado su embarazo a través de sus plataformas digitales, donde compartió fotografías y videos sobre esta nueva etapa en su vida.

Una nueva etapa en la familia

La creadora de contenido, conocida por sus publicaciones relacionadas con belleza, maquillaje y estilo de vida, se casó con Carlos Olmo en octubre de 2025.

Jesaaelys es hija de Daddy Yankee y de su exesposa Mireddys González. Además, tiene dos hermanos: Yamilet Ayala, la mayor del clan y nacida de una relación anterior del artista, y Jeremy Ayala, quien trabaja como productor musical.

Con la llegada de la bebé, la familia del intérprete de éxitos como Gasolina y Con calma se prepara para recibir a una nueva integrante.

