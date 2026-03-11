Gran expectativa por el debate de candidatos a la Gobernación

En la recta final del proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizará debates simultáneos entre los candidatos a gobernadores en los nueve departamentos del país, con el objetivo de garantizar el voto informado de la ciudadanía.

De acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, los debates tendrán una duración aproximada de dos horas y media y se desarrollarán de manera simultánea en los nueve departamentos del país.

La autoridad electoral explicó que el tiempo de participación dependerá de la cantidad de candidatos en cada región. En el caso de Santa Cruz, donde existen once postulantes a la Gobernación, cada candidato tendrá 2 minutos y 30 segundos para exponer sus propuestas.

Ávila señaló que los debates serán transmitidos a nivel nacional con el propósito de fortalecer el derecho de la población a un voto informado.

En relación con las reglas del debate, indicó que estas ya fueron consensuadas con los delegados de las organizaciones políticas y estarán bajo supervisión de los moderadores.

“Los moderadores tendrán la opción de cortar el micrófono o reconducir la participación del candidato. Lo que quiere el pueblo boliviano es escuchar propuestas en salud, trabajo y autonomías. Esperemos que el gran debate se centre en eso”, declaró Ávila.

En Santa Cruz, los once candidatos que buscan la Gobernación confirmaron su participación en el debate, aunque desde el TSE esperan que todos cumplan con su compromiso.

Ávila también aclaró que la metodología no será idéntica en todos los departamentos. En Santa Cruz, debido al número de postulantes, el debate se dividirá en dos bloques; mientras que en departamentos como Cochabamba, donde hay menos candidatos, se realizará en un solo bloque.

“Las temáticas también son distintas porque las realidades de cada gobierno departamental lo son. En Cochabamba el debate se centrará en las necesidades de la Gobernación, al igual que en otros departamentos”, explicó.

En el caso de La Paz, el presidente del TSE indicó que el 98% de los candidatos confirmó su participación. Sin embargo, aclaró que aquellos postulantes que decidan no asistir no serán objeto de sanciones.

Mira la programación en Red Uno Play