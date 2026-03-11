“Tiene un pulmón perforado”: ciclista atropellado por una moto permanece en terapia intensiva

Un ciclista de 58 años se encuentra en estado crítico en terapia intensiva luego de ser atropellado por un motociclista que, tras el accidente, se dio a la fuga sin brindarle ayuda. El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa después de su jornada laboral.

Marta Aguilar, hija del afectado, explicó que su padre utilizaba la bicicleta como su medio de transporte diario para ir y volver del trabajo. “Venía del trabajo, estaba regresando a la casa cuando sucedió esta tragedia”, relató.

Según indicó, los primeros en auxiliar al hombre fueron vecinos del sector que se encontraban cerca del lugar del accidente. Sin embargo, el motociclista abandonó la escena y hasta ahora no ha sido localizado.

El estado de salud del ciclista es delicado. “Está muy delicado, el estado es crítico, me dijo el doctor. Estamos esperando que entre nuevamente a cirugía”, explicó Aguilar.

La familia informó que el hombre sufrió graves lesiones producto del impacto. “Tiene un pulmón perforado y cuatro fracturas en las costillas”, detalló su hija.

El herido permanece internado en terapia intensiva y aún no ha recuperado la conciencia, lo que mantiene en incertidumbre a sus familiares.

Además del difícil cuadro médico, la familia enfrenta una complicada situación económica. Los gastos médicos ya superan los 20.000 bolivianos y continúan aumentando debido a medicamentos, atención médica y posibles nuevas intervenciones quirúrgicas.

“Los gastos en la clínica son bastante elevados y nosotros no tenemos para cubrir eso”, señaló Marta Aguilar.

La hija del afectado también envió un mensaje al motociclista que provocó el accidente y escapó. “Que tome un poco de conciencia y que pueda reflexionar. No queremos problemas, simplemente necesitamos ayuda porque es una persona a la que debió socorrer en ese momento”, manifestó.

El hombre herido trabaja como albañil y es el principal sustento de su hogar, donde vive junto a su hija. Ante la situación, la familia pidió apoyo a la población para poder cubrir los gastos médicos.

“Somos de bajos recursos y necesitamos ayuda. Mi padre está muy delicado. Cualquier ayuda es bienvenida”, expresó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 790-19-652.

