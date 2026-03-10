VIDEO: Motociclista atropella a ciclista y se da a la fuga; la víctima está en estado reservado

Un ciclista de 58 años se encuentra internado con pronóstico reservado luego de ser atropellado por un motociclista que se dio a la fuga tras el hecho. El accidente ocurrió en la avenida El Palmar, en la zona de Los Lotes, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en el que el motociclista embiste violentamente al ciclista, quien circulaba por la vía, provocando que este caiga de forma aparatosa y quede gravemente herido.

Según relató la hija de la víctima, su padre fue trasladado de emergencia a una clínica privada, donde tuvo que ingresar a quirófano debido a la gravedad de sus lesiones.

“El doctor dice que está en estado reservado. Tiene una perforación en el pulmón derecho, cuatro fracturas en las costillas y también tiene dedos quebrados, por eso entró a cirugía”, explicó la familiar.

La mujer también denunció que el conductor de la motocicleta no se detuvo a auxiliar a su padre y escapó del lugar tras provocar el accidente.

“No sabemos nada del sujeto que ocasionó el accidente. Lamentablemente no paró a auxiliar a la víctima, se dio a la fuga”, lamentó.

La familia indicó que el hombre se encontraba retornando a su domicilio cuando ocurrió el hecho. Debido a que permanece en una clínica privada, los gastos médicos se han incrementado considerablemente.

El caso ya fue denunciado ante la Policía, que inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero del motociclista responsable del atropello.

