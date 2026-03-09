Infanticidio en Cotoca: padrastro y madre se acusaron entre sí tras la muerte del bebé

El abogado Víctor Chávez, representante legal del padre biológico del bebé que murió tras sufrir múltiples golpes en el municipio de Cotoca, reveló cómo la familia paterna se enteró del trágico hecho y brindó detalles sobre la situación del progenitor.

Según explicó Chávez, el menor fue llevado el viernes 6 de marzo al micro hospital El Carmen, en Cotoca, ya sin signos vitales. El personal médico que atendió el caso detectó hematomas en la cabeza del bebé y, al tratarse de una muerte sospechosa, dio aviso inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“El bebé fue llevado sin signos vitales y con hematomas en la cabeza. Ante esta situación, el personal médico activó el protocolo y se dio parte a la Felcc”, señaló el jurista.

El abogado explicó que la madre del menor y su pareja, identificado como el padrastro, fueron las personas que trasladaron al niño al centro de salud y en un inicio aseguraron que el pequeño se había caído de la cama.

Tras su aprehensión, la madre se comunicó con su abuelo para informarle lo ocurrido. Este familiar, que mantiene amistad con el abuelo paterno del niño, fue quien finalmente alertó al padre biológico sobre la tragedia.

“El padre se entera a través del abuelo paterno, luego de que el abuelo materno fuera informado de la aprehensión de la madre”, relató Chávez.

El progenitor del menor se encontraba trabajando en Guayaramerín, en el departamento del Beni, por motivos económicos. De acuerdo con el abogado, desde allí enviaba dinero para la manutención del niño.

“Él estaba en el Beni buscando sustento económico y enviaba dinero para el cuidado del menor. Cuando se entera de la noticia queda consternado y trata de viajar a Santa Cruz, aunque las condiciones climáticas le han dificultado el traslado”, explicó.

Respecto a la relación entre el padre y el niño, el abogado afirmó que era una relación normal entre progenitor e hijo, aunque existían problemas entre los padres del menor.

Durante las investigaciones, las declaraciones de la madre y del padrastro presentaron contradicciones. Según Chávez, la mujer afirmó que había dejado al niño al cuidado de su pareja mientras ella salía a comprar víveres, mientras que el padrastro sostuvo que el bebé sufrió una caída de la cama.

Sin embargo, durante la audiencia cautelar ambos comenzaron a acusarse mutuamente por la muerte del menor.

“Cuando se realiza la audiencia y se dispone la detención preventiva, el padrastro empieza a acusar a la madre señalando que ella ya venía golpeando al menor”, indicó el abogado.

La justicia determinó enviar a ambos a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Chávez recordó que el delito de infanticidio, tipificado en el artículo 258 del Código Penal, establece una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quien cause la muerte de un menor de 12 años.

“Ahora lo que corresponde es determinar quién fue el autor del hecho y cuál fue el grado de participación de cada uno”, concluyó.

