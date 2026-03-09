Tres niños hospitalizados en El Alto: Policía busca a la madre por tentativa de infanticidio

La Policía activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer señalada como la principal sospechosa de una tentativa de infanticidio contra sus tres hijos, quienes actualmente permanecen internados en el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto.

El comandante de la Policía en El Alto, coronel Carlos Valencia, informó que el caso es investigado junto al Ministerio Público bajo la tipificación de tentativa de infanticidio.

“Se está haciendo el seguimiento de la investigación correspondiente con el Ministerio Público en grado de tentativa, como corresponde a este tipo de hechos”, explicó la autoridad policial.

Según el informe preliminar, el hecho se conoció luego de que vecinos alertaran a las autoridades al escuchar gritos y advertir que los menores se encontraban en una situación crítica en la zona de Huayna Potosí.

“El grito de uno de los niños alertó a la Policía. Se realizó la intervención y los menores fueron trasladados primero a la posta sanitaria de Huayna Potosí y luego al Hospital del Norte por la delicadeza de su estado”, detalló Valencia.

La autoridad señaló que el padre de los menores se presentó el mismo día del hecho cuando los niños ya habían sido trasladados al hospital, mientras que la madre no ha sido localizada desde entonces.

Por esta razón, la mujer es considerada la principal sospechosa del caso.

“Se presume que ella sería la supuesta autora de este hecho”, afirmó el comandante policial.

De acuerdo con los reportes iniciales, los menores presentaban lesiones y signos de haber ingerido alguna sustancia tóxica, elementos que ahora forman parte de la investigación.

“Conocemos que los menores estaban lesionados en la muñeca con cortaduras y que habrían consumido alguna sustancia tóxica. Sin embargo, no queremos entorpecer la investigación”, explicó Valencia.

El caso es investigado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que trabaja en la recopilación de indicios y en la identificación de posibles responsables.

Respecto a la posibilidad de que otras personas estén involucradas en el hecho, el jefe policial indicó que esa información aún se encuentra en etapa de verificación.

Mientras tanto, la Policía realiza operativos para ubicar a la mujer y evitar que pueda abandonar el país.

En cuanto al estado de salud de los menores, Valencia confirmó que la situación más crítica corresponde a la hija mayor.

“La hermana mayor se encuentra en terapia intensiva. Los dos hermanitos también se encuentran internados con diagnósticos reservados”, informó.

La autoridad señaló que la investigación continúa en curso y no se descarta ampliar las diligencias conforme se obtengan nuevos elementos dentro del proceso.

