Aprehenden a peruano por tentativa de feminicidio en Oruro

El Ministerio Público investiga un caso de tentativa de feminicidio ocurrido la noche del 6 de marzo en la zona centro de la ciudad de Oruro.

Según reportes oficiales, una mujer de 33 años fue brutalmente agredida por su pareja, un hombre de 47 años de nacionalidad peruana. El presunto agresor la golpeó en varias ocasiones, la amenazó con un cuchillo y, además, le habría causado lesiones al golpearle la cabeza con un ladrillo.

Tras la agresión, la víctima logró escapar y solicitar ayuda en un módulo policial. Fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario donde recibe atención médica por las lesiones sufridas.

El agresor fue aprehendido y se encuentra bajo investigación mientras el Ministerio Público determina las responsabilidades legales por este hecho de violencia de género.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de agresión y reafirman su compromiso con la protección de las mujeres.

