Aprehenden a peruano por tentativa de feminicidio en Oruro

08/03/2026 21:11
El Ministerio Público investiga un caso de tentativa de feminicidio ocurrido la noche del 6 de marzo en la zona centro de la ciudad de Oruro.
Tras la agresión, la víctima logró escapar y solicitar ayuda en un módulo policial. Fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario donde recibe atención médica por las lesiones sufridas.
El agresor fue aprehendido y se encuentra bajo investigación mientras el Ministerio Público determina las responsabilidades legales por este hecho de violencia de género.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de agresión y reafirman su compromiso con la protección de las mujeres.
