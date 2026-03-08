Bombera voluntaria rompe estereotipos y demuestra que el valor no tiene género

En un ámbito tradicionalmente dominado por hombres, Goldy Céspedes decidió romper barreras y demostrar que el compromiso y la valentía no tienen género. Desde hace dos años, se desempeña como bombera voluntaria, motivada por la tragedia de los incendios en la Chiquitanía, que despertaron en ella el deseo de ayudar.

Goldy contó que su decisión nació en medio de la emergencia ambiental que afectó a esa región del país.

“En realidad, esto vino como una decisión en el tiempo de los incendios de la Chiquitanía. Llevo ya dos años acá por esa necesidad de brindar más manos para ayudar”, relató.

Aunque su labor como bombera es parte importante de su vida, su actividad principal es otra. Goldy trabaja como administrativa, ya que la mayoría de los bomberos en Bolivia cumplen esta tarea de forma voluntaria y sin recibir un salario.

“Mi vida cotidiana está en otra actividad, en lo que es mi profesión. Soy administrativa, porque, como todos saben, en la mayoría de las estaciones los bomberos voluntarios no tenemos sueldo”, explicó.

Rompiendo prejuicios

Su decisión de convertirse en bombera también estuvo acompañada de comentarios y críticas, incluso de personas cercanas que veían esta labor como una profesión “no común” para una mujer.

Goldy recordó que en varias ocasiones fue llamada “machona”, un término que al inicio le causó tristeza, pero que con el tiempo decidió transformar en una motivación para seguir adelante.

“Ese término sí me cansó bastante, me dio tristeza, pero después lo tomé por el lado del orgullo”, señaló.

Inspirar a otras mujeres

Lejos de desanimarse, la bombera asegura que su mayor satisfacción es demostrar que las mujeres también pueden asumir retos exigentes y contribuir al servicio de la comunidad.

Para ella, la sociedad necesita personas dispuestas a dar un paso al frente y poner sus talentos al servicio de los demás.

“Necesitamos gente que tome estos retos y que diga: aquí estoy. Cada uno tiene talentos y puede aportar”, afirmó.

Con su historia, Goldy Céspedes se convierte en un ejemplo de valentía y compromiso, inspirando a más mujeres a desafiar los estereotipos.

