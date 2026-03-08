Paz destaca que Bolivia se conecta al mundo con aliados estratégicos

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en la que ambos mandatarios acordaron impulsar una agenda de trabajo centrada en turismo, comercio y manejo de carga para fortalecer la conexión entre ambos países y abrir nuevos mercados.

El encuentro se realizó en Miami, en el marco de la cumbre regional “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde varios líderes latinoamericanos abordaron temas de seguridad regional, migración y lucha contra el crimen organizado.

Tras la reunión, Paz destacó el encuentro en su cuenta de X y subrayó la importancia de ampliar las relaciones internacionales de Bolivia.

“Con el presidente de República Dominicana @luisabinader abrimos una agenda importante en turismo, comercio y manejo de carga. Bolivia tiene la aspiración de conectarse cada vez más con el mundo, y esa conexión también se construye con aliados estratégicos que nos permitan mover producción, generar oportunidades y abrir nuevos mercados para nuestra gente. A la vez un paso importante para abrir conexiones aéreas para el país y continente”, escribió.

Cooperación y nuevos mercados

De acuerdo con información difundida por la Presidencia dominicana, ambos mandatarios conversaron sobre temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, además de explorar nichos de cooperación económica.

Durante la reunión también intercambiaron criterios sobre la importancia de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y la estabilidad regional.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos diplomáticos, ampliar el comercio y promover nuevas oportunidades de cooperación, incluyendo posibles conexiones aéreas que faciliten el intercambio comercial y turístico entre ambos países.

Cumbre regional

La reunión bilateral se desarrolló en el marco de la cumbre realizada en el complejo Trump National Doral Miami, donde varios mandatarios del continente participaron en encuentros sobre seguridad y cooperación regional.

En el evento, una docena de líderes firmaron además un acuerdo para conformar una coalición regional contra los cárteles del narcotráfico, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para reforzar la lucha contra el crimen organizado en América.



