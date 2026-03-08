Bolivia y Argentina buscan dinamizar su economía con encuentros empresariales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo de Argentina, Javier Milei, sostuvieron un encuentro bilateral en el que acordaron impulsar reuniones entre sectores empresariales y productivos de ambos países, con el objetivo de fortalecer la economía regional.

La reunión se realizó en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, desarrollada en Miami, Estados Unidos, donde líderes de distintos países de la región participaron en una agenda centrada en cooperación política, económica y de seguridad.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario boliviano informó sobre los acuerdos alcanzados durante el encuentro con el presidente argentino.

“Hoy con el presidente de Argentina acordamos impulsar encuentros empresariales entre sectores productivos de nuestros países. Empresarios, gremiales, cuentapropistas, emprendedores y transportistas. La economía real será protagonista de la nueva integración regional”, publicó Paz.

Integración basada en la economía real

Según el mandatario boliviano, el objetivo de estos encuentros será fortalecer los vínculos entre actores productivos de ambos países, promoviendo espacios de diálogo y cooperación que permitan dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La propuesta apunta a involucrar a empresarios, gremiales, transportistas, emprendedores y trabajadores por cuenta propia, sectores considerados clave dentro de la denominada “economía real”.

Intensa agenda internacional

Durante su participación en la cumbre en Miami, Rodrigo Paz sostuvo reuniones bilaterales con al menos seis líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; y la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

Además, el mandatario boliviano también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Estas reuniones forman parte de la estrategia diplomática del Gobierno boliviano orientada a fortalecer la integración regional y promover nuevas alianzas económicas con países del continente.

Foto: Presidente Rodrigo Paz en Miami (DIRCOM)

