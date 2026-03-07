Más gasolina para Santa Cruz: YPFB envía 4 millones de litros en un solo día

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este sábado el despacho de 4 millones de litros de gasolina desde las plantas de almacenaje de Palmasola y Discar SRL, volumen que marca un récord en la comercialización del combustible en las estaciones de servicio del departamento de Santa Cruz.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, informó que el viernes ya se alcanzó un despacho superior a los 4 millones de litros y que para este sábado se prevé un volumen similar.

“Hemos batido récord en Santa Cruz al haber despachado el viernes más de 4 millones de litros de gasolina. Para este sábado vamos a despachar un volumen similar y para la siguiente semana en promedio se enviará 2,5 millones de litros por día a las estaciones de servicio de Santa Cruz”, señaló.

La estatal petrolera agradeció la paciencia y confianza de los usuarios y aseguró que se intensifican las labores para garantizar el suministro y mantener la calidad de los productos que se comercializan en el mercado interno.

Mendoza afirmó que la ciudad de Santa Cruz ya cuenta con abastecimiento de Gasolina Especial Plus y que, a partir de este sábado, el combustible estará disponible a libre demanda en las estaciones de servicio.

“Nuestra prioridad es garantizar la continuidad del servicio y satisfacer las necesidades de la población”, sostuvo el ejecutivo de la empresa estatal, según boletín de prensa de YPFB.

