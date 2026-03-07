Tres ciudadanos brasileños buscados por la justicia fueron expulsados de Bolivia

Tres ciudadanos brasileños considerados de alta peligrosidad fueron expulsados de Bolivia tras confirmarse que contaban con antecedentes y mandamientos judiciales vigentes en Brasil por distintos delitos, informó el director departamental de Interpol, coronel Ramón Araúz.

El procedimiento se ejecutó entre el 3 y 4 de marzo, en coordinación con distintas unidades policiales bolivianas y la Policía Federal de Brasil, en las zonas fronterizas de Puerto Quijarro y Corumbá.

Según el reporte policial, uno de los implicados tenía mandamientos de condena por asesinato, ocultamiento de cadáver y sicariato en Brasil. Además, había estado recluido en el penal de Palmasola, en Bolivia, por el delito de tentativa de asesinato.

Otros dos ciudadanos brasileños, quienes también contaban con mandamientos de condena por asesinato en su país, fueron igualmente expulsados del territorio boliviano y entregados a las autoridades brasileñas.

El director de Interpol destacó que el intercambio de información y la coordinación entre las fuerzas policiales de ambos países permitió ubicar y capturar a los ciudadanos brasileños, quienes posteriormente fueron trasladados hasta la frontera para su entrega a la Policía Federal de Brasil.

