Una pelea por una garrafa termina con el hallazgo de un invernadero casero de marihuana en la zona sur de Cochabamba

Un conflicto doméstico entre una propietaria y su inquilino terminó revelando una actividad ilícita en la zona de Uspha Uspha, en Cochabamba. El incidente ocurrió la tarde del jueves 5 de marzo, cuando efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) 5 se trasladaron al kilómetro 8 de la avenida Petrolera para atender una denuncia por agresiones y el posible robo de una garrafa de GLP.

El hallazgo inesperado

La denunciante, una mujer de 40 años, solicitó el auxilio policial indicando que su inquilino, identificado como Alan A. C. (37), estaba amedrentando a sus hijas y había ocultado su garrafa dentro de la habitación que alquilaba.

Al ingresar al inmueble con autorización de la dueña, los efectivos encontraron al sujeto bajo los efectos de sustancias controladas. Tras recuperar la garrafa —que estaba oculta en el jardín bajo una tela verde—, los uniformados notaron algo sospechoso en la habitación del sindicado: sobre una mesa se hallaban cinco frascos de vidrio y un balde de plástico blanco repletos de una hierba verduzca.

"Personal de la FELCN se constituyó al lugar y procedió a realizar la prueba de campo, lo cual dio positivo para marihuana. También se encontraron cinco plantines de marihuana en el lugar", informó el Mayor Miguel Coritza, vocero de la fuerza antidroga.

Detalles del operativo

Además de la droga ya procesada en los frascos, las autoridades hallaron un pequeño cultivo en el exterior de la habitación del sospechoso, donde crecían varios plantines en maceteros.

El operativo, que inició a las 16:30 y concluyó cerca de las 21:00 con el procesamiento de la escena, dejó los siguientes resultados:

Sustancias: Marihuana procesada en 5 frascos y un balde.

Cultivo: 5 plantines de marihuana incautados.

Arrestado: Alan A. C., natural de Beni, quien ahora enfrenta cargos por infracción a la Ley 1008.

Pese a recuperar su pertenencia, la propietaria del inmueble se retiró del lugar sin formalizar la denuncia por el robo de la garrafa debido a motivos laborales, dejando el caso exclusivamente en manos de la unidad de narcóticos.

