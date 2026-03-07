“Tengo las pruebas de que las acusaciones son falsas”: Exautoridad de la ASUSS niega hechos de corrupción

Melisa Bress, exautoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, rechazó de forma categórica las acusaciones de corrupción vertidas por la actual ministra de Salud. La exfuncionaria calificó de "lamentable" que se mantenga una postura que, según afirma, atenta contra su dignidad como profesional y mujer.

Bress enfatizó que los supuestos hechos de corrupción citados por la cartera de Salud habrían ocurrido entre enero y abril de 2025. Sin embargo, ella aclaró que su interinato inició formalmente el 12 de septiembre de ese mismo año, meses después de las presuntas irregularidades.

“Yo voy a seguir con mi posición de defender mi dignidad porque la denuncia ha sido totalmente infundada”, declaró la exautoridad.

Aseguró contar con todos los respaldos suficientes para evidenciar que actuó bajo estricto cumplimiento de la normativa vigente.

La exautoridad reveló que ella misma notificó al Ministerio sobre estos actos de corrupción mediante vías formales durante la transición de gobierno. Según Bress, remitió dos casos específicos de cobros irregulares que llegaron a su despacho para que fueran procesados conforme a ley.

“Me parece irregular que me esté difamando sin pruebas de la forma que lo hizo”, señaló Bress al cuestionar la actitud de la ministra. La exinterina recalcó que existen medios de verificación que demuestran que el Ministerio tuvo conocimiento de estas denuncias en su momento.

Bress también defendió su ascenso en el sistema público, destacando una trayectoria iniciada en 2014 como médico general y técnico especializado. Manifestó que su paso por instituciones como la Caja Petrolera y la ASUSS avalan una carrera construida bajo criterios de meritocracia.

Respecto a la gestión de personal, aclaró que las desvinculaciones de los profesionales presuntamente involucrados en ilícitos se ejecutaron en septiembre pasado.

“Yo tengo las pruebas correspondientes que demuestran lo contrario a lo que indica la ministra”, insistió la doctora.

Finalmente, la exautoridad reiteró que los cargos públicos son pasajeros y que siempre estuvo dispuesta a realizar una entrega institucional transparente. Bress concluyó que no permitirá que se empañe su currículum con acusaciones que carecen de sustento fáctico y temporal.

