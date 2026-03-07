Corrupción en salud: Ministra ratifica acciones contra exdirectoras de AISEM y ASUSS

La ministra de Salud, Marcela Flores, anunció la destitución de las directoras de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y de la Administradora de Servicios de Salud de la Seguridad Social (ASUSS), tras denuncias que apuntan a cobros irregulares para acceder o mantenerse en cargos de alto nivel.

“La persona que denuncia indica que había cobros para permanecer en el cargo. Esa nota, más todas las pruebas adjuntadas por el denunciante, fueron transferidas a las instancias correspondientes”, explicó la ministra Flores, señalando que los cobros detectados comenzaron en 2023 y que, según la denuncia, el porcentaje de estos aumentó luego de las elecciones nacionales.

Denuncias en ASUSS

Flores indicó que la primera denuncia sobre ASUSS se presentó en diciembre y fue derivada al Viceministerio de Transparencia, por corresponder a su competencia. Posteriormente, se recibió un segundo caso en el que se señalaba que funcionarios solicitaban pagos para garantizar la permanencia en los cargos.

"Verificamos el cargo y el nombre de la persona denunciada para ver si coincidía con la denuncia. Una vez confirmado, se pasó la nota a las unidades correspondientes: Transparencia y Asesoría Jurídica”, explicó.

Denuncia en AISEM

En el caso de AISEM, la denuncia señalaba que un postulante, tras haber ganado un proceso de contratación, recibió una solicitud de depósito mediante código QR desde el interior de la institución para acceder al cargo. La ministra Flores precisó que esta denuncia también fue remitida a las instancias correspondientes para su seguimiento.

La autoridad explicó que las funcionarias destituidas eran los cargos de alto nivel implicados y que, según las investigaciones preliminares, “serian las cabezas de la red de corrupción”. Hasta el momento, se desconoce si existen más personas involucradas en los hechos.

Flores aclaró que las directoras removidas no fueron contratadas por concurso de méritos, sino designadas por resolución presidencial. Una de ellas formaba parte de ASUSS desde 2021 y anteriormente había trabajado en el Ministerio de Salud.

“La recepción de denuncias y la acción inmediata son fundamentales; de no actuar se estaría incurriendo en omisión o encubrimiento. Por ello, procedimos conforme a la denuncia presentada y con todas las pruebas disponibles”, subrayó la ministra Flores.

Mira la programación en Red Uno Play