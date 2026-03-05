TEMAS DE HOY:
ruben barrientos Biocidio Colombiano

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Rubén Barrientos detalla la fabricación y el riesgo de la marihuana ICE

El exdirector de la Felcc explicó que la ICE se obtiene de la resina de la marihuana y su bajo costo y alta venta la hacen atractiva para organizaciones criminales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/03/2026 23:11

Rubén Barrientos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La marihuana ICE, una sustancia sintética derivada del cannabis, ha comenzado a generar alerta entre las autoridades bolivianas debido a su alta concentración de principios activos y su creciente producción en el país.

Rubén Barrientos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, explicó que esta droga tiene “una concentración cinco veces más potente que la sustancia convencional derivada del cannabis y su precio es similar al de la cocaína. Sus efectos también son más potentes”.

Según Barrientos, la marihuana ICE es un producto químico elaborado a partir de la resina de la planta de cannabis, conocida como PHC.

“Esta resina se extrae y, mediante un proceso químico, se produce la marihuana ICE. Es una droga sintética; nadie va a plantar marihuana ICE porque es un concentrado químico”, señaló.

El exfuncionario aclaró que, a diferencia de la marihuana tradicional, la ICE no se cultiva en plantaciones, sino que se fabrica en laboratorios clandestinos utilizando equipos y químicos especializados.

“Lo que hemos escuchado es que se encontraron laboratorios, y se tendrían que encontrar los equipos especiales y los químicos que se utilizan para extraer este producto”, agregó.

Barrientos destacó que Bolivia se encuentra estratégicamente conectada a Brasil, lo que facilita la salida de esta sustancia hacia Europa, donde su valor puede alcanzar hasta 50 mil dólares. “El precio de esta sustancia la hace atractiva para las organizaciones criminales porque hay menores costos en la materia prima y mayor facilidad de venta”, finalizó.

La exautoridad policial hizo un llamado a reforzar la vigilancia y el control de sustancias de diseño, ante el riesgo que representa la marihuana ICE para la salud pública y la seguridad nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD