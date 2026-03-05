Rubén Barrientos detalla la fabricación y el riesgo de la marihuana ICE

La marihuana ICE, una sustancia sintética derivada del cannabis, ha comenzado a generar alerta entre las autoridades bolivianas debido a su alta concentración de principios activos y su creciente producción en el país.

Rubén Barrientos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, explicó que esta droga tiene “una concentración cinco veces más potente que la sustancia convencional derivada del cannabis y su precio es similar al de la cocaína. Sus efectos también son más potentes”.

Según Barrientos, la marihuana ICE es un producto químico elaborado a partir de la resina de la planta de cannabis, conocida como PHC.

“Esta resina se extrae y, mediante un proceso químico, se produce la marihuana ICE. Es una droga sintética; nadie va a plantar marihuana ICE porque es un concentrado químico”, señaló.

El exfuncionario aclaró que, a diferencia de la marihuana tradicional, la ICE no se cultiva en plantaciones, sino que se fabrica en laboratorios clandestinos utilizando equipos y químicos especializados.

“Lo que hemos escuchado es que se encontraron laboratorios, y se tendrían que encontrar los equipos especiales y los químicos que se utilizan para extraer este producto”, agregó.

Barrientos destacó que Bolivia se encuentra estratégicamente conectada a Brasil, lo que facilita la salida de esta sustancia hacia Europa, donde su valor puede alcanzar hasta 50 mil dólares. “El precio de esta sustancia la hace atractiva para las organizaciones criminales porque hay menores costos en la materia prima y mayor facilidad de venta”, finalizó.

La exautoridad policial hizo un llamado a reforzar la vigilancia y el control de sustancias de diseño, ante el riesgo que representa la marihuana ICE para la salud pública y la seguridad nacional.

