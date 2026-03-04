TEMAS DE HOY:
Luto y dolor en Cochabamba: Este jueves darán el último adiós a la madre y sus cinco hijos fallecidos en Sacaba; familia pide ayuda

Zacarías Mollo, tío de las víctimas, relata el estado de shock tras el hallazgo y dónde se están velando los cuerpos.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 23:07

Foto: Red Uno.
Cochabamba

La comunidad de Inca Rancho, en Sacaba, se encuentra sumida en una profunda consternación tras el hallazgo de cinco niños y su madre sin vida en una vivienda alquilada. Ante la magnitud de la pérdida y la falta de recursos, la familia solicita con urgencia la colaboración de la población para cubrir los gastos fúnebres.

Zacarías Mollo, tío de los pequeños, expresó el desolador panorama que atraviesan tras la noticia.

"Estamos en shock y sorprendidos; no sabíamos que estaban atravesando alguna dificultad, mi hermano es muy reservado", manifestó.

El padre de los menores, David Mollo, fue puesto en libertad tras prestar su declaración informativa y recibir apoyo psicológico por el estado de crisis. Las autoridades confirmaron que el hombre descubrió la escena al retornar de su jornada laboral, encontrando a su esposa e hijos ya sin signos vitales.

Según el informe forense, la madre falleció por asfixia mecánica, mientras que los niños, de entre tres meses y nueve años, presentan signos de intoxicación. Los investigadores recolectaron muestras de un jugo hallado en el lugar para determinar la sustancia exacta que provocó el deceso de los menores.

Actualmente, los cuerpos están siendo velados en la zona de Sacaba gracias al apoyo de la Asociación de Funerarios, la OTB y la escuela local. "Nadie estaba preparado para esto y no sabemos qué hacer", lamentó Zacarías al reiterar la necesidad de ayuda económica para cubrir los gastos funerarios.

El último adiós está programado para mañana jueves a las 14:00 horas en el Cementerio General de la localidad. La familia espera que la solidaridad ciudadana les permita brindar una sepultura digna a las seis víctimas de este trágico suceso.

