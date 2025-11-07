TEMAS DE HOY:
Policial

Vecinos de Huayllani exigen mayor seguridad tras violento asalto a estudiante en Sacaba

El pasado 30 de octubre, dos delincuentes armados atacaron a una joven en la zona de Huayllani. Vecinos y estudiantes denuncian que los robos se han vuelto frecuentes y piden mayor presencia policial.

Ligia Portillo

07/11/2025 11:35

Vecinos de Huayllani exigen mayor seguridad tras violento asalto a estudiante en Sacaba. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

La tranquilidad en el sector de Huayllani, en el municipio de Sacaba, se vio interrumpida el pasado 30 de octubre, cuando una estudiante fue asaltada por dos delincuentes armados. La joven fue amenazada con pistolas y le arrebataron todas sus pertenencias. Según testigos, la víctima suplicó por su vida durante el ataque.

“Una señorita ha sido asaltada con un arma de fuego. La verdad, conmociona bastante porque ahora tenemos que vivir con temor cada vez que salimos”, señaló uno de los vecinos del sector.

Tras el hecho, los residentes lograron atrapar a uno de los sospechosos y lo golpearon, aunque no presentaron denuncia formal en la FELCC. La situación refleja el temor que sienten quienes viven o estudian en la zona.

Vecinos y estudiantes universitarios aseguran que los robos son frecuentes, ocurriendo varias veces a la semana, especialmente durante la noche, cuando muchos regresan de clases. “Es muy triste y preocupante que tengamos que pasar por esto. Pedimos mayor seguridad y más rondas policiales, porque la oscuridad y la falta de vigilancia dejan la zona vulnerable”, expresaron.

La comunidad de Huayllani hace un llamado urgente a las autoridades policiales para reforzar la seguridad, mejorar la iluminación y capturar a los delincuentes que han convertido la zona en un punto de riesgo constante.

 

