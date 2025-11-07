VIDEO: Un hombre lucha por su vida justo antes de que el tifón Kalmaegi tocara tierra

Horas antes de que el tifón Kalmaegi impactara la costa central de Vietnam, la provincia de Dak Lak fue testigo de la fuerza implacable del fenómeno natural.

Un video captado en la zona muestra cómo un hombre, que circulaba en motocicleta, se ve obligado a abandonar su vehículo ante la intensidad de los vientos.

En su desesperado intento por ponerse a salvo, el individuo lucha contra ráfagas que lo derriban, mientras el tifón avanza implacable sobre la región. La dramática escena refleja la magnitud del desastre que azotó la zona y pone en evidencia los riesgos que enfrentan los residentes ante fenómenos meteorológicos extremos.

Kalmaegi tocó tierra este jueves en la costa central de Vietnam, generando alertas y evacuaciones preventivas, mientras autoridades locales instan a la población a extremar precauciones.

Mira el video:

