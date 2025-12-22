Bombas en pelotas de tenis: revelan planificación del atentado en Bondi Beach, Sídney

La investigación judicial confirma que los agresores, inspirados por el Estado Islámico, realizaron entrenamientos tácticos y dejaron un video-manifiesto antes de matar a 15 personas en un festival judío en Sídney.
22/12/2025 18:06
Nuevos documentos judiciales publicados este lunes arrojaron luz sobre la "meticulosa planificación" detrás del atentado terrorista del pasado 14 de diciembre en Bondi Beach, Sídney, Australia. La investigación confirma que los atacantes, un padre y su hijo vinculados ideológicamente al Estado Islámico (EI), intentaron detonar explosivos caseros contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá antes de iniciar un tiroteo que dejó 15 muertos.
El arsenal: explosivos improvisados y tácticas de guerra
Según la hoja informativa de la policía de Nueva Gales del Sur, los atacantes, Sajid Akram (50 años) y su hijo Naveed Akram (24), lanzaron al menos tres bombas de tubo y un artefacto explosivo oculto dentro de una pelota de tenis hacia el parque Archer antes de abrir fuego. Aunque los dispositivos no detonaron, los peritos confirmaron que eran "artefactos viables" diseñados para causar una matanza masiva, según publica La Nación, con información de AFP y The Guardian.
El análisis de las cámaras de seguridad y dispositivos móviles permitió reconstruir los pasos previos al ataque:
Entrenamiento táctico: Se hallaron videos de octubre donde ambos practicaban movimientos de combate y disparos con escopetas en zonas rurales.
Manifiesto yihadista: En el teléfono de uno de los sospechosos se encontró un video donde ambos posan frente a una bandera del Estado Islámico, recitan pasajes del Corán y justifican el ataque bajo una retórica antisemita y antisionista.
Reconocimiento previo: Dos días antes de la masacre, los sospechosos visitaron la pasarela desde donde dispararían para estudiar el terreno.
La cronología del ataque
El día del atentado, la pareja salió a las 2:16 a.m. de un alojamiento alquilado en Campsie cargando armas envueltas en mantas. Tras horas de espera, llegaron a Bondi a las 6:50 p.m., colocaron banderas del EI visibles en las ventanas de su vehículo e iniciaron la agresión.
Sajid Akram murió en el enfrentamiento con la policía, mientras que su hijo Naveed, quien sobrevivió a sus heridas, fue trasladado este lunes a una prisión de máxima seguridad bajo cargos de 15 asesinatos y 40 intentos de asesinato.
"No permitiremos que ganen los terroristas ni que se fracture nuestra cohesión social", declaró el primer ministro Anthony Albanese durante un homenaje a las víctimas.
A una semana de la tragedia, 13 personas permanecen hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico. Mientras Bondi Beach intenta recuperar la normalidad, los memoriales de flores depositados en la arena serán trasladados al Museo Judío de Sídney para preservar la memoria de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país.
