¿Subieron o bajaron? Estos son los precios de la carne y el pollo a días de Carnaval en Santa Cruz

A pocos días del Carnaval, un recorrido por el Mercado Abasto permitió conocer cómo se encuentran los precios de la carne de res y de pollo, dos productos esenciales de la canasta familiar. Según comerciantes, la carne de res mantiene sus costos, mientras que el pollo registró una leve disminución en las últimas jornadas.

En el inicio de la segunda semana de febrero, los vendedores indicaron que el precio de la carne de primera se comercializa en Bs 75 el kilo, mientras que la carne de segunda oscila entre Bs 60 y 65. Señalan que no hubo rebaja en el denominado “kilo gancho” precio base del ganado, por lo que los costos se mantienen estables.

En cuanto a los cortes más solicitados, el cuadril se vende en Bs 75, las polleritas (corte con hueso) se prevé mantener entre Bs 55 y 58, el lomo se encuentra entre Bs 78 y 80, la chuleta de lomo cuesta Bs 65 y la costilla se comercializa a Bs 55 el kilo.

Las comerciantes aseguran que, hasta el momento, no se registran variaciones respecto a semanas anteriores, justamente porque el precio del ganado no ha bajado.

En contraste, el pollo presentó una ligera reducción. Este lunes se comercializa en Bs 17,50 el kilo, cuando la semana pasada alcanzaba los Bs 18. Las vendedoras explicaron que el precio de esta carne blanca suele fluctuar con frecuencia, dependiendo de la cantidad de producción disponible en granjas y el nivel de abastecimiento en los mercados.

Incluso recordaron que en semanas anteriores el kilo llegó a costar Bs 12,50, aunque posteriormente fue subiendo de forma gradual.

