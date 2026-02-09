“¡Qué rico es ser latino!”: Bad Bunny irrumpe en el Super Bowl con un show cargado de identidad

Bad Bunny transformó este domingo el espectáculo del descanso del Super Bowl en una reivindicación de la identidad latina, con una actuación marcada por referencias a Puerto Rico y a la diversidad cultural en Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño abrió su presentación con “Tití me preguntó”, vestido con un traje blanco que evocaba una equipación de fútbol americano y portando un balón, en un guiño al evento deportivo más seguido del país.

A continuación interpretó “Yo Perreo Sola”, tema incluido en su álbum Yo hago lo que me da la gana (2020), que se convirtió en un himno contra el acoso y en defensa de la autonomía de las mujeres en los espacios de ocio.

Una casita como símbolo cultural

La puesta en escena incluyó la ya conocida “casita”, una réplica de una vivienda típica de Puerto Rico, elemento recurrente en los conciertos del artista y símbolo de su vínculo con la isla.

Durante el espectáculo aparecieron numerosas figuras del ámbito artístico y cultural, entre ellas Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y Ricky Martin.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio”, dijo el artista antes de interpretar “Mónaco”, acompañado de un mensaje de motivación personal dirigido al público.

Mensajes sociales y símbolos puertorriqueños

Uno de los momentos más comentados fue la representación simbólica de una boda entre una persona migrante y un ciudadano estadounidense, interpretada como una referencia a la diversidad social del país.

La actuación incorporó imágenes de barrios populares, postes eléctricos y la bandera de Puerto Rico durante “El Apagón”, así como la figura del sapo concho, especie endémica de la isla en peligro de extinción.

El estadio Levi’s reaccionó con entusiasmo cuando sonaron los acordes de “NUEVAYoL”, tema con el que Bad Bunny reapareció en escena tras una breve intervención de Lady Gaga, cuya participación forma parte de los momentos destacados del show.

Cierre con mensaje continental

Antes de concluir, el artista pronunció en inglés las palabras “God bless America” y mencionó países del continente, mientras se proyectaban las banderas de América Latina sobre el escenario, cerrando así un espectáculo centrado en la herencia cultural hispana.

Mira la programación en Red Uno Play