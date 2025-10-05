El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el anfitrión del programa de variedades estadounidense Saturday Night Live (SNL) emitido este 4 de octubre, como parte del inicio de la temporada número 51 del espacio televisivo.

En la oportunidad protagonizó una adaptación en formato de sketch de la serie de comedia mexicana 'El Chavo del 8', una producción que goza de reconocimiento en todo el mundo y que tras la serie titulada “Sin Querer Queriendo” se volvió nuevamente viral y está en tendencia.

La comedia, creada y protagonizada por el fallecido humorista Roberto Gómez Bolaños, fue reinterpretada por el elenco de SNL, en la misma se hace una réplica de los habitantes de la vecindad con algunas referencias a la actualidad.

Bad Bunny encarnó al personaje de Quico, interpretado por Carlos Villagrán en la década de los años 1970 y 1980, con las distintivas mejillas abultadas, la modulación vocal característica y su traje de marinero.

Bad Bunny en la vecindad de 'El Chavo'

SNL se mantuvo fiel al estilo clásico de la serie mexicana. Incluso, el sketch incluyó elementos sonoros que son fácilmente reconocibles, como las risas pregrabadas de la audiencia y los efectos de sonido icónicos, por ejemplo, el que se escucha cada vez que Doña Florinda le da una cachetada a Don Ramón.

Asimismo, el guión recreó interacciones y frases clave de la serie. Durante su monólogo de apertura en SNL, Bad Bunny respondió a las críticas que se generaron con el anuncio de su participación como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos), el 8 de febrero de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play