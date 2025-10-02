VIDEO: Con orgullo, padres de la novia lucen la vestimenta típica de su región en la boda

Un video fue publicado en TikToK, y se viralizó de manera inmediata, en el mismo se observa como los novios bailan felices el vals nupcial, acompañados de sus padres.

Sin embargo, en el mismo se destaca la tradición y la cultura de los padres de la novia, quienes se hicieron presentes el día de la boda, con la vestimenta típica de su región.

Según la descripción de la cuenta @calaveritamixylatoxica, el matrimonio se había realizado recientemente en Sucre, capital de Bolivia. Durante la ceremonia, los padres de la novia sorprendieron al llegar vestidos con la indumentaria típica, gesto que fue aplaudido por familiares, amigos y testigos del evento.

El hecho no solo resaltó la importancia de mantener vivas las raíces culturales en ocasiones especiales, sino que también emocionó a la familia de la novia, las imágenes fueron viralizadas y masivamente comentadas de manera positiva por los internautas.

