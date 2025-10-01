TEMAS DE HOY:
VIDEO: Lola Yung cancela su show en Argentina tras desplomarse y desmayarse en pleno concierto

En las terribles imágenes se observa cómo la cantante pide ayuda; segundos después, cae estrepitosamente en el escenario en medio de su presentación. Sus fans quedaron impactados ante el hecho.

Jhovana Cahuasa

01/10/2025 11:24

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

Escuchar esta nota

Todo ocurrió en medio de un concierto, donde la joven cantante de 24 años, sufrió una descompensación y se desmayó, fue auxiliada de manera inmediata a un hospital y el show tuvo que ser cancelado. El hecho se suscitó el pasado fin de semana en la presentación en un festival en Nueva York, Estados Unidos.

Tras el hecho y recuperación, Lola Young canceló todos sus próximos conciertos y anunció a través de sus redes sociales que se ausentará “por un tiempo” de los escenarios, para cuidar su salud.

La cantante posteó un mensaje en su cuenta de Instagram que, si bien causó un poco de alivio a sus fans, al ver que se encuentra en recuperación, también generó incertidumbre, sobre cuándo sería la fecha de retorno a los escenarios, ya que tenía programado varios conciertos.

“Me ausentaré por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro inmediato”, posteó Yung.

Así mismo, la cantante pidió disculpas a su público, y manifestó sentir pesar por haberlos defraudado, a quienes compraron sus boletos hasta llenar el lugar donde se presentó y dijo que tendrán el derecho a un reembolso.

“Siento mucho defraudar a quien haya comprado un boleto para verme, me duele más de lo que imaginan. Obviamente, tendrán derecho a un reembolso completo”, agregó la cantante.

Muchos de sus fans, expresaron muestras de cariño a la artista para que su recuperación sea favorable, y pueda retornar con mayor tranquilidad a los escenarios.

 

