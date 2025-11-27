VIDEO: Motociclista muere tras violento impacto en la doble vía a La Guardia, Santa Cruz

La madrugada de este jueves se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz. Una persona fue encontrada sin vida en la carretera, se presume que sufrió un violento choque.

Efectivos policiales llegaron al lugar para realizar el acordonamiento de la escena y marcar las evidencias. Según el informe inicial, el motociclista habría impactado contra otro vehículo, cuyo parachoques quedó abandonado en el punto del hecho.

Las autoridades anticiparon que en las próximas horas se realizará el levantamiento legal del cadáver y se ampliará la investigación para identificar al otro motorizado involucrado y establecer las circunstancias exactas del siniestro.

El caso está en desarrollo.

