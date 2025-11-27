TEMAS DE HOY:
Remberto López brasileños desaparecidos

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

VIDEO: Motociclista muere tras violento impacto en la doble vía a La Guardia, Santa Cruz

Personal policial investiga las causas del hecho de tránsito.

Ligia Portillo

27/11/2025 7:13

VIDEO: Motociclista muere tras violento impacto en la doble vía La Guardia, Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La madrugada de este jueves se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz. Una persona fue encontrada sin vida en la carretera, se presume que sufrió un violento choque.

Efectivos policiales llegaron al lugar para realizar el acordonamiento de la escena y marcar las evidencias. Según el informe inicial, el motociclista habría impactado contra otro vehículo, cuyo parachoques quedó abandonado en el punto del hecho.

Las autoridades anticiparon que en las próximas horas se realizará el levantamiento legal del cadáver y se ampliará la investigación para identificar al otro motorizado involucrado y establecer las circunstancias exactas del siniestro.

El caso está en desarrollo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD