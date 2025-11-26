Antes de ser asesinado, Remberto López grabó un video, dijo que su vida corría peligro

El caso por el asesinato del juez Wilber Mariscal Cruz dio un giro estremecedor: Remberto López, uno de los principales implicados en el crimen, fue asesinado, y ahora cobran fuerza sus impactantes declaraciones grabadas apenas dos semanas antes de perder la vida.

López había sido trasladado del penal de San Pablo, en Quillacollo (Cochabamba), hasta Palmasola, en Santa Cruz, un movimiento que él mismo calificó como parte de una persecución orquestada en su contra. En aquel video, que circula nuevamente tras conocerse su muerte, el hombre negaba cualquier vínculo con la ejecución del juez y afirmaba que detrás del crimen había una red de poder vinculada a los clientes del abogado Ludwing Ledezma.

“Estoy siendo juzgado injustamente, yo soy inocente. Los asesinos son los clientes del abogado Ledezma, los mismos que provocaron todas las muertes en el Chapare. También responsabilizo a Ledezma por la muerte de mi hermano. Él busca acabar con mi vida”, denunciaba.

En la grabación aseguraba temer por su integridad y advertía que cualquier ataque en su contra debía recaer directamente sobre Ledezma y sus allegados. “Si algo me pasa en Palmasola, lo responsabilizo directamente a Ludwing Ledezma y a sus asesinos del Chapare. Yo no hice nada, soy inocente”, insistía con voz temblorosa.

Remberto López también reveló que él y su familia eran víctimas de amenazas, y que había entregado videos y fotografías que —según él— no fueron investigadas. “Quiero estar vivo por mi familia. He presentado pruebas de amenazas contra mis hijos. Nadie investiga. Temo por mi vida y por la de mi familia”, suplicaba en aquel mensaje que hoy adquiere un carácter premonitorio.

El asesinato del juez Wilber Mariscal Cruz ocurrió cuando sicarios en motocicleta lo interceptaron en un cruce de la avenida D’Orbigni. Le dispararon a quemarropa mientras su hijo de 18 años estaba a su lado. El crimen desató una intensa investigación que ahora suma la muerte de uno de los acusados que aseguraba ser inocente y estar siendo perseguido.

Entre tanto, el otro implicado, Elvis Villarroel, cumple detención preventiva en el penal de El Abra. Su familia y su abogada pidieron garantías ante el temor de que corra la misma suerte que López.

