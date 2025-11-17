Remberto López rompe el silencio y niega vínculos con el asesinato del juez Wilber Cruz

En las últimas horas comenzó a circular un video que ha desatado un fuerte revuelo en redes sociales. Se trata de Remberto López, quien desde un lugar no identificado rompe el silencio y niega ser el responsable del asesinato del juez Wilber Mariscal Cruz, ocurrido en la ciudad de Cochabamba.

En la grabación, López asegura ser víctima de una persecución y apunta directamente contra los clientes del abogado Ludwing Ledezma, a quienes responsabiliza tanto de la muerte del juez como del asesinato de su propio hermano.

“Estoy siendo juzgado injustamente, yo soy inocente de todo lo que se me acusa. Los asesinos son los clientes del abogado Ledezma, los mismos que provocaron todas las muertes en el Chapare. También responsabilizo a Ledezma por la muerte de mi hermano. Él busca acabar con mi vida”, declara López en el video.

Según su versión, cada traslado dentro de las cárceles del país responde a un supuesto movimiento interno operado por Ledezma, a quien acusa de amedrentar a jueces y funcionarios para incriminarlo. López también advierte que cualquier agresión dentro del penal de Palmasola recaería sobre el abogado y sus allegados.

“Si algo me pasa en Palmasola, lo responsabilizo directamente a Ludwing Ledezma y a sus asesinos del Chapare. Yo no hice nada, soy inocente”, insiste.

En un tono desesperado, López dirige un pedido de ayuda al vicepresidente Lara, asegurando que teme por su vida y por la integridad de sus hijos. “Vicepresidente Lara, ayúdeme por favor. Quiero estar vivo por mi familia. He presentado videos y fotografías de amenazas de muerte contra mis hijos. Nadie investiga. Temo por mi vida y temo por la de mi familia”, suplica.

El asesinato del juez Wilber Mariscal Cruz Aranibar ocurrió en la intersección de la Av. D’orbigni y Diego de Almagro. Sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron cuando detuvo su vehículo en un cruce. Le dispararon tres veces a quemarropa, mientras su hijo de 18 años estaba sentado a su lado.

Las imágenes y el testimonio del joven estremecieron a la población. Se escucha su grito desgarrador de auxilio: “¡Auxilio… por favor ayuda! ¡Papá!”. Minutos después, transeúntes se acercaron a socorrerlo mientras el juez aún agonizaba.

La investigación sobre el asesinato del juez continúa, mientras la familia Mariscal exige justicia y López afirma temer por su vida.

Mira el video:

