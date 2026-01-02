“No pude sacarlas”: el desgarrador testimonio de la madre de las cuatro niñas bolivianas fallecidas en Chile

Un incendio registrado la madrugada de este jueves 1 de enero en la comuna de Melipilla, región Metropolitana de Chile, dejó una tragedia que enluta a una familia boliviana. Cuatro niñas fallecieron tras quedar atrapadas en una vivienda consumida por las llamas, mientras que una bebé logró sobrevivir y permanece hospitalizada.

El siniestro se produjo cerca de las 05:00 de la mañana en un cité ubicado en el pasaje Santa Teresa, donde el fuego se propagó rápidamente debido a que las viviendas eran de material ligero. Al lugar acudieron unidades de Bomberos, que lograron controlar el incendio; sin embargo, al interior del inmueble se hallaron los cuerpos de las menores, de 5, 8, 13 y 15 años.

En la vivienda se encontraban ocho personas, pero las niñas no lograron ser rescatadas a tiempo. Las primeras diligencias apuntan a una posible falla en el sistema eléctrico como causa del incendio, hipótesis que deberá ser confirmada tras los peritajes del Ministerio Público y Carabineros especializados.

“Cuando desperté, el fuego estaba en la puerta”

Lidia Zepita, madre de las cuatro niñas, entregó un desgarrador testimonio a medios chilenos. En declaraciones a Teletrece Tarde, relató que despertó cuando las llamas ya bloqueaban la salida del dormitorio.

“Cuando desperté, el fuego estaba en la puerta. Mis hijas no quisieron salir del cuarto, se paralizaron, se quedaron ahí. Yo salí, volví, quise intentar sacarlas, pero el fuego estaba más fuerte. Ya no pude sacarlas”, contó entre lágrimas.

Posteriormente, en entrevista con Meganoticias, la mujer explicó que había llegado a Chile junto a sus hijas para trabajar, pagar deudas en Bolivia y recibir tratamiento médico.

Pide ayuda para repatriar los cuerpos

Tras la tragedia, la madre realizó un llamado desesperado de ayuda para poder repatriar los cuerpos de sus hijas a Bolivia. Según informó el medio chileno, el costo aproximado es de 6 millones de pesos chilenos por cada cuerpo.

Para ello, se habilitó una cuenta en Banco Estado, a través de la cual la familia solicita colaboración solidaria.

En tanto, una lactante de la familia sobrevivió al incendio y se encuentra estable, internada en el Hospital de Melipilla, bajo observación médica.

