Su cargador explotó en la cama y terminó con quemaduras: “Podría haber muerto”

Una mujer en California sufrió quemaduras luego de que su cargador portátil estallara repentinamente. El caso vuelve a poner en foco los riesgos de recargar dispositivos sin las medidas adecuadas.

Silvia Sanchez

23/02/2026 14:08

Mundo

Ashley Nevel, residente de Woodland Hills, en Los Ángeles, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida cuando el cargador portátil que estaba utilizando explotó de manera repentina sobre su cama.

Según relató al medio CBS, el dispositivo estaba conectado cuando estalló, provocando llamas y quemaduras en su brazo.

“Dejé mi teléfono cinco segundos y el cargador externo explotó. Podría haber muerto”, contó.

Fuego en segundos

El incidente ocurrió mientras el cargador portátil —que funciona con baterías de ion-litio— estaba apoyado sobre la cama, una superficie que retiene calor.

Tras la explosión, Nevel reaccionó rápidamente. Corrió a la cocina y tomó una manta ignífuga que su padre le había regalado tiempo atrás.

“Puse la manta encima y las llamas se apagaron inmediatamente”, explicó.

Con el teléfono sobrecalentado e inutilizable, tuvo que pedir ayuda para que contactaran a los servicios de emergencia.

“Fue la experiencia más aterradora que he tenido en mi vida”, aseguró.

¿Por qué puede pasar esto?

Los cargadores portátiles utilizan baterías de ion-litio, que pueden sobrecalentarse por:

  • Defectos de fabricación

  • Sobrecarga

  • Uso de accesorios no certificados

  • Falta de ventilación

  • Exposición a altas temperaturas

De acuerdo con el portal tecnológico Android Headlines, uno de los errores más comunes es cargar dispositivos sobre superficies blandas como camas, sillones o almohadas.

Estos materiales impiden que el calor se disipe correctamente y pueden provocar fallas térmicas peligrosas.

Reglas básicas para evitar accidentes

  •  No cargues el celular sobre la cama o almohadones.
  •  Evita lugares expuestos al sol o con altas temperaturas.
  •  Usa siempre cargadores originales o certificados por el fabricante.
  •  No dejes dispositivos cargando sin supervisión, especialmente mientras duermes o sales de casa.

Lo que para muchos es una rutina diaria puede convertirse en un riesgo silencioso si no se toman precauciones.

