¡Se encienden las luces! Ellos son los nuevos jurados que pondrán a temblar el escenario

La Gran Batalla: Duelo de Voces regresa este 2026 más grande, más intenso y más emocionante que nunca. Pero si algo promete elevar la competencia a otro nivel, es la mesa del jurado.

Porque este año no habrá espacio para medias tintas.

La mesa más exigente ya está confirmada

Tras recorrer Bolivia en audiciones y castings en busca de nuevas estrellas, la producción de Red Uno de Bolivia afina detalles para una temporada que apunta a revolucionar la industria musical nacional.

Y estos son los nombres que tendrán la última palabra:

Tito Larenti

Creador de contenido, figura del espectáculo y voz influyente en el entretenimiento.

Su estilo frontal y sin filtros promete comentarios directos, críticos y, cuando sea necesario, implacables. En su mesa no habrá favoritismos: solo talento real.

Alenir Echeverría

Referente indiscutible del folclore boliviano.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la cantante cruceña ha llevado la música camba, los taquiraris y las chovenas a lo más alto. Su oído fino y su experiencia serán clave para medir técnica, identidad y conexión con el público.

Diego Ríos

Cantante, compositor y productor argentino.

Su mirada internacional aportará criterio técnico, frescura y una evaluación profesional que buscará proyectar a los participantes más allá de las fronteras.

Marco Veizaga

Cantante y productor boliviano, integrante del reconocido grupo María Juana.

Su trayectoria en escenarios nacionales e internacionales le da autoridad para evaluar interpretación, puesta en escena y proyección artística.

Más que un concurso, una batalla emocional

En esta nueva etapa, cada presentación será mucho más que una canción.

Será una historia. Una lucha.Un sueño puesto al límite.

Voces que se enfrentan. Talentos que nacen frente a millones. Y decisiones que pueden cambiar vidas.

La cuenta regresiva ya comenzó.

La pregunta no solo es quién cantará mejor…

La pregunta también será, quién logrará convencer a la mesa más exigente del país.

Este 2026, Bolivia volverá a reunirse frente al televisor para vivir la competencia que promete hacer historia.

