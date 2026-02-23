Investigan abandono de gemelos de dos años en alojamiento de Senkata

Un hecho que causa consternación se registró en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde dos niños gemelos de aproximadamente 2 años fueron abandonados en un alojamiento. La Policía investiga el caso y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto activó los protocolos de protección.

“La policía interviene, encuentra a los dos menores de edad de 2 años aproximadamente, varones los dos, quienes han sido trasladados junto con Defensoría de la Niñez del municipio alteño. Están ahora bajo la responsabilidad y el cuidado de la Defensoría de la Niñez”, informó el coronel Carlos Valencia, comandante regional de la Policía de El Alto.

Según el informe preliminar, la noche del sábado una mujer ingresó al alojamiento junto a los dos menores. Sin embargo, el domingo la mujer se retiró del lugar y no regresó por los pequeños.

El administrador del establecimiento, al advertir la situación, realizó la denuncia ante la Policía. Efectivos intervinieron y encontraron a los dos niños, ambos varones, solos en la habitación.

Los menores fueron trasladados junto a personal de la Defensoría, que asumió su custodia inmediata.

“Háganse cargo ustedes”

El director de la Defensoría en El Alto, Cristian Chipana, informó que lograron comunicarse telefónicamente con la progenitora; sin embargo, esta deslindó responsabilidad por los menores.

“Hemos tomado contacto con la progenitora de estos dos mellizos. De manera textual, a través de una llamada telefónica, nos ha referido que nos hagamos cargo nosotros como Defensoría, desconociendo las obligaciones que ella tiene conforme a la Constitución y la Ley 548”, señaló.

Ante esta situación, la institución presentó una denuncia formal por el presunto delito de abandono de niño, tipificado en el Código Penal y sancionado con penas de 3 a 6 años de cárcel.

Las autoridades informaron que los pequeños fueron sometidos a valoración médico forense, descartándose signos de violencia física. Posteriormente fueron llevados a un centro hospitalario para evaluación nutricional.

Actualmente se encuentran en un albergue transitorio de 24 horas, bajo protección institucional y recibiendo atención integral.

La Defensoría inició la búsqueda de familiares que puedan asumir el cuidado de los menores, priorizando el derecho de los niños a vivir en familia.

Asimismo, se informó que se investigará al progenitor y a la actual pareja de la madre, con el fin de establecer responsabilidades.

