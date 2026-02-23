Presentan denuncia contra Eduardo León y otros por ejercicio indebido de la profesión

En el marco del denominado caso “Consorcio”, este lunes se formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el abogado Eduardo León, Zuleica Lanza y otras personas, por los presuntos delitos de consorcio, ejercicio indebido de la profesión e incumplimiento de fallos constitucionales.

La acción fue anunciada por la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, quien informó que la denuncia ya fue presentada para su respectivo análisis.

“Manifestar a la opinión pública que el día de hoy (lunes) se ha presentado ante Fiscalía General la denuncia contra el señor Eduardo León, Zuleica Lanza y otros por el ilícito de consorcio, ejercicio indebido de la profesión e incumplimiento a fallos constitucionales”, declaró.

Castro señaló que la denuncia se sustenta en una sentencia constitucional, la cual —según afirmó— habría sido emitida con base en documentación presuntamente irregular.

En esa línea, agregó que, de comprobarse estos extremos, las actuaciones realizadas serían nulas.

“Todas las actuaciones que haya conocido este personaje resultan ser nulas al derecho”, aseguró.

Una inspección técnica ocular se desarrolló en el piso siete del edificio Shopping Norte, en la ciudad de La Paz, dentro del proceso. En el lugar se contó con la presencia de seis personas investigadas, entre ellas la

Tras la inspección, la exautoridad judicial cuestionó que, a su criterio, algunos de los involucrados figuren hasta la fecha en calidad de testigos, pese a que —según afirmó— tendrían responsabilidad en los hechos investigados.

El denominado caso 'Consorcio' se refiere a una investigación vinculada a presuntas irregularidades en la emisión y cumplimiento de resoluciones judiciales y constitucionales, así como a supuestos vínculos indebidos entre operadores de justicia y abogados litigantes.

La inspección técnica ocular forma parte de los actos investigativos destinados a reconstruir los hechos y establecer responsabilidades. Se prevé que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre los avances del proceso y la situación jurídica de los involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play