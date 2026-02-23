La Policía Boliviana presentó la mañana de este lunes a Nicolás G., de 46 años, tío político de Yuvinka, como el principal sospechoso del infanticidio de la menor que fue reportada como desaparecida el pasado 6 de enero.

El acto se realizó en el Comando Departamental en Santa Cruz de la Sierra, donde las autoridades informaron que el acusado fue identificado en el marco de las investigaciones activadas tras la denuncia de desaparición.

La niña fue hallada sin vida el 9 de enero, entre matorrales en un lote baldío ubicado aproximadamente a 500 metros de la vivienda familiar. Desde entonces, equipos policiales y del Ministerio Público desplegaron operativos para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

La tarde del pasado sábado, en audiencia virtual, un juez cautelar determinó la detención preventiva sin plazo para Nicolás G., imputado por el delito de infanticidio y violación de infante, niño, niña o adolescente.

La Fiscalía informó que el hombre fue aprehendido el viernes, luego de que pericias científicas establecieran la coincidencia entre el perfil genético obtenido en la escena del crimen y el del acusado.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicó que el análisis permitió identificar un perfil genético masculino idéntico al encontrado en una de las evidencias recolectadas en el lugar del hecho, lo que según sostuvo permitió establecer la presunta autoría.

La autopsia médico legal confirmó que la menor fue víctima de agresiones sexuales y violencia física, y que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.

El caso continúa en etapa investigativa.

