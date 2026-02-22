Domingo fatal en Challapata: camioneta vuelca y deja un muerto

La carretera hacia Challapata se convirtió este domingo en el escenario de una nueva tragedia vial que conmocionó a la región de Oruro. Un vehículo tipo camioneta protagonizó un aparatoso vuelco de tonel en las cercanías del municipio al promediar el mediodía.

El impacto del siniestro fue de tal magnitud que una persona perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. Asimismo, los servicios de emergencia reportaron que otro ocupante del vehículo resultó con heridas de diversa consideración.

De acuerdo con los reportes preliminares, el exceso de velocidad habría sido el factor determinante para que el conductor perdiera el control de la unidad. La falta de precaución al volante se suma a las posibles causas que ahora investiga la unidad de Tránsito.

Equipos de rescate y efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el sector para realizar el levantamiento del cadáver y socorrer al lesionado. El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica especializada.

Se registró una persona fallecida y otra herida en el accidente ocurrido en Challapata.

