Capturan en Cochabamba al sujeto que apuñaló a un comparsero en pleno Carnaval cruceño

Luego de permanecer prófugo desde los días de carnaval, el sujeto responsable de apuñalar a un joven integrante de una comparsa en Santa Cruz fue aprehendido en el departamento de Cochabamba. El operativo fue ejecutado por grupos de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en una labor conjunta entre ambas regiones.

El agresor, cuya identidad fue establecida gracias a la viralización de imágenes en redes sociales y testimonios de otros comparseros, se dio a la fuga con rumbo desconocido inmediatamente después del ataque ocurrido en el interior de un garaje.

Sin embargo, el rastreo policial permitió ubicarlo en la ciudad del valle, desde donde fue trasladado bajo custodia policial hasta Santa Cruz. Actualmente, el individuo se encuentra en celdas de la FELCC a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El director de la FELCC Santa Cruz, Cnel. Jhonny Coca, informó que el sujeto no cuenta con antecedentes penales previos y que el ataque habría sido el desenlace de una disputa momentánea.

"Se ha verificado que no tiene antecedentes. Aparentemente, ha sido una agresión como consecuencia de una discusión que se puede apreciar en las imágenes difundidas. Las personas que participaron en la actividad de carnaval brindaron información clave para establecer su identidad de manera rápida", explicó el jefe policial.

El Ministerio Público ya ha tomado control del caso y elabora la imputación formal bajo los delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio. El hecho causó gran indignación debido a la violencia con la que el sujeto atacó al comparsero, hiriéndolo con un arma blanca a la altura del hombro. Se espera que en las próximas horas un juez cautelar defina su situación legal y determine si será enviado a un centro penitenciario con detención preventiva.

Mira la programación en Red Uno Play