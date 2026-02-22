Joven médico pierde la vida en fatal choque en la ruta Guayaramerín–Riberalta

Una mañana de luto vive la comunidad del norte amazónico tras registrarse un fatal accidente de tránsito al promediar las 07:30 de este domingo. El hecho, ocurrido en la carretera que une Guayaramerín con Riberalta, resultó en la muerte instantánea del joven profesional médico, Dr. Denis Elke Mendoza Olmos.

El accidente se produjo específicamente a la altura del kilómetro 21. Según los reportes preliminares y las crudas imágenes difundidas desde el lugar de los hechos, Mendoza circulaba a bordo de una motocicleta cuando colisionó de manera frontal contra una vagoneta.

La violencia del impacto fue devastadora: La motocicleta quedó sobre la vía, mientras que la vagoneta involucrada presenta daños de gran consideración en su parte delantera. Debido a la fuerza del choque, el cuerpo del joven profesional quedó descuartizado, con restos esparcidos sobre la capa asfáltica, lo que generó una profunda conmoción entre los testigos y transportistas que circulaban por la zona.

La noticia ha causado un impacto profundo en la población de Guayaramerín. Mendoza era un profesional altamente estimado, reconocido por su vocación de servicio, profesionalismo y calidad humana. A pesar de su juventud, sus colegas y pacientes lo describen como un médico prometedor y un ciudadano ejemplar.

Personal de la Unidad de Tránsito se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las pericias técnicas. Las autoridades aún deben determinar las causas exactas de la colisión y establecer el grado de responsabilidad de los conductores involucrados en esta tragedia que corta una vida dedicada a la salud.

