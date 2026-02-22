Sucre despide a David Santalla con misa solemne antes de su retorno a La Paz

Bolivia se rinde este domingo ante el legado del maestro David Santalla. Tras el sensible fallecimiento del actor en la capital del Estado, los actos fúnebres de esta jornada marcan un puente de nostalgia entre Sucre y La Paz, teniendo como punto central una misa de cuerpo presente antes de su partida definitiva hacia la sede de Gobierno.

Último adiós en la Catedral de Sucre

Luego de ser velado en la Gobernación y de recibir un emotivo homenaje en el Teatro Gran Mariscal por parte de la Universidad San Francisco Xavier (USFX), el cronograma establece que a las 12:45 de este domingo se celebrará la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de Sucre, según reportan medios locales.

Este acto litúrgico será el último encuentro masivo del artista con el público chuquisaqueño. Al finalizar la ceremonia, se prevé un acto de despedida en el patio del templo, donde la población podrá brindar un último aplauso al hombre que dio vida a personajes icónicos de la cultura boliviana.

Traslado aéreo y capilla ardiente en La Paz

Concluida la misa, el cuerpo de Santalla será trasladado de inmediato al Aeropuerto de Alcantarí para ser transportado vía aérea hacia La Paz. En su ciudad natal, el Gobierno Autónomo Municipal ya ha dispuesto un despliegue cultural para recibirlo:

Salón Tío Ubico: Desde las 8:00 de hoy, se instaló una capilla ardiente en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez para que sus seguidores paceños le rindan tributo.

Escenario Principal: A partir de las 19:00, los restos mortales serán trasladados al escenario principal del mismo teatro, el espacio donde Santalla reinó durante décadas.

David Santalla falleció la tarde del sábado tras una valiente y prolongada lucha contra el cáncer. Su partida ha generado una profunda consternación en todo el país, uniendo a dos ciudades en un mismo sentimiento de gratitud. Por decisión de la familia, el artista recibirá cristiana sepultura en la ciudad de La Paz, cerrando así un ciclo de arte y entrega al pueblo boliviano.

