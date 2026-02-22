TEMAS DE HOY:
Nacionales

Bolivia acelera plan de cielos abiertos con apoyo internacional

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, viajará a Perú para coordinar asistencia técnica y definir un modelo seguro y técnicamente sólido para Bolivia.

Juan Marcelo Gonzáles

22/02/2026 12:25

Foto: Referencial de Cielos Abiertos
La Paz

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, viajará a Perú para coordinar asistencia técnica y definir lineamientos que permitan implementar el modelo con seguridad y rigor técnico en Bolivia.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de una política de cielos abiertos en Bolivia. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que este lunes viajará a Perú para reunirse con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el objetivo de coordinar asistencia técnica especializada y avanzar en el diseño del modelo para el país.

El mes pasado, Zamora solicitó formalmente a la OACI la designación de un experto internacional que explique los distintos modelos de cielos abiertos aplicados en el mundo, sus beneficios, riesgos y condiciones de implementación. La intención es contar con una base técnica sólida antes de adoptar cualquier decisión estructural.

“Hay que tener el concepto claro de lo que es cielos abiertos, porque existen formas de trabajo y tomo con mucha seriedad este tema”, remarcó el ministro.

La asistencia técnica permitirá analizar la viabilidad del modelo en Bolivia, evaluar impactos económicos y operativos, definir etapas de implementación y establecer el marco normativo e institucional necesario. Además, se busca recoger buenas prácticas de otros países que ya aplican este sistema.

Durante su visita, Zamora también inspeccionará el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como parte de una agenda orientada a conocer experiencias regionales en gestión aeroportuaria.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno realiza inspecciones a distintos espacios aéreos del país con el propósito de identificar necesidades y fortalecer los servicios. Con esta reunión internacional, se apunta a consolidar un esquema de apertura aérea que impulse la conectividad, el turismo y la competitividad del sector, sin descuidar la seguridad ni la planificación técnica.

