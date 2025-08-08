TEMAS DE HOY:
Nacionales

BoA inaugura ruta a Estados Unidos con vuelos dos veces por semana

El directivo agregó que la nueva imagen de la aerolínea y el incremento de rutas internacionales buscan fortalecer la presencia de Bolivia en el exterior.

Ligia Portillo

08/08/2025 6:54

BoA inaugura ruta a Estados Unidos con vuelos dos veces por semana. Foto: Captura de pantalla
Bolivia

En el marco de los festejos por el bicentenario, Boliviana de Aviación (BoA) presentó su nueva ruta internacional a Estados Unidos, que operará inicialmente dos veces por semana —los martes y jueves— con tarifas que partirán desde los $820, significativamente más bajas que las de la competencia, que superan los $1.000 e incluso alcanzan los $1.500.

El gerente general de BoA, Mario Borda, destacó que esta conexión representa “un camino que traerá dólares al país a través del turismo” y que forma parte de un ambicioso plan de expansión internacional para servir tanto a Bolivia como a los más de 400.000 bolivianos que residen en territorio estadounidense.

“El estudio de mercado demuestra que existe la demanda suficiente. Servir aunque sea a un porcentaje mínimo de esa población nos permitirá tener operaciones eficientes y rentables”, señaló Borda.

El directivo agregó que la nueva imagen de la aerolínea y el incremento de rutas internacionales buscan fortalecer la presencia de Bolivia en el exterior, impulsar el turismo receptivo y ofrecer una alternativa competitiva para los connacionales que desean viajar entre ambos países.

 

