VIDEO: Pescadores se topan con una anaconda de casi 10 metros en un río de Colombia

Un grupo de pescadores vivió un momento que jamás olvidará mientras realizaba una faena en un río del departamento del Putumayo, en Colombia. En medio de su recorrido, quedaron completamente atónitos al encontrarse cara a cara con una anaconda de proporciones colosales, que, según estimaciones de los testigos y comentarios en redes sociales, mediría cerca de 10 metros de largo.

Las imágenes fueron captadas por los propios pescadores, quienes, entre el asombro y el temor, decidieron documentar la experiencia. En el video, se los escucha comentar con nerviosismo la magnitud del reptil, que se deslizaba con total tranquilidad por el agua, ajeno al revuelo que causaba.

“Es gigantesca, nunca habíamos visto algo así de cerca”, expresó uno de los hombres, mientras mantenía una distancia prudente del animal. La escena, que rápidamente se viralizó en redes, despertó tanto admiración como preocupación entre los internautas.

La anaconda, considerada la serpiente más grande de Sudamérica, habita los ríos de la Amazonía y suele mantenerse alejada del contacto humano. Sin embargo, encuentros como este recuerdan que en los ecosistemas selváticos aún sobreviven especies majestuosas que imponen respeto y cautela.

Hasta el momento, autoridades ambientales no se han pronunciado sobre este avistamiento, aunque especialistas recomiendan mantener distancia y no interferir con la fauna silvestre.

Este inusual encuentro no solo deja una historia para contar, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de proteger el hábitat de estos gigantes del río, cuya presencia indica un ecosistema todavía vivo y vibrante.

