Tarifas deben ser definidas por alcaldías con base en el Decreto 5503, dice viceministra

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que este martes el presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostendrá una reunión con los alcaldes de las ciudades capitales y de El Alto, con el objetivo de explicar el alcance del Decreto Supremo 5503 y brindar la información necesaria para que los gobiernos municipales puedan establecer las tarifas del transporte público, tras la eliminación de la subvención a los combustibles.

Barrientos señaló que el encuentro permitirá a las autoridades municipales conocer de manera detallada los alcances y beneficios del decreto. “El presidente va a explicar el alcance del decreto, sus beneficios, y el ministro de Economía les dará toda la posibilidad financiera que se genera a partir de esta norma. Eso lo vamos a dialogar mutuamente y coordinar entre todos”, afirmó.

La viceministra explicó que, dado que la modificación de tarifas es una competencia municipal, es fundamental que los alcaldes cuenten con información completa y precisa. “Basándose en lo que implica el decreto para la modificación de las tarifas, que debe realizar cada municipio, es importante que estén informados de los beneficios que trae esta medida”, puntualizó.

Anunció que este mismo trabajo de información y coordinación se replicará en horas de la tarde, en una reunión virtual con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que contará con la participación del Viceministro del Tesoro. Indicó que la modalidad virtual responde a la dificultad de movilizar a alcaldes de todo el país hasta la ciudad de La Paz.

“Será una reunión en la misma línea: informar sobre el decreto, sus beneficios y la continuidad de los proyectos en ejecución”, explicó la autoridad.

La autoridad aclaró que el tema del esquema 50/50 será abordado en una etapa posterior, cuando se reúna el Consejo Autonómico, conforme a los mecanismos institucionales establecidos.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play