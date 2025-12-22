Viceministra: El Estado ahorró $us 50 millones en cinco días tras aplicación del DS 5503

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que en los primeros cinco días de vigencia del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles, el Estado logró un ahorro aproximado de 50 millones de dólares.

Además, Barrientos señaló que los alcances y beneficios de la norma serán explicados en detalle durante la reunión que sostendrá este martes el presidente del Estado, Rodrigo Paz, con los alcaldes de las ciudades capitales y de El Alto, prevista para las 15:00 en la sede de Gobierno.

“El presidente va a explicar el alcance del decreto y sus beneficios, mientras que el ministro de Economía expondrá las posibilidades financieras que se generan a partir de esta norma”, afirmó la autoridad.

Indicó que el encuentro también será replicado con los alcaldes afiliados a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), para lo cual se prevé una reunión virtual en los próximos días.

En relación con las tarifas del transporte público, la viceministra recordó que esta es una competencia municipal y sugirió a las alcaldías tomar como referencia el caso de Sucre, donde el tema fue normado recientemente.

Sobre la redistribución del 50-50 con las gobernaciones, Barrientos aclaró que ese asunto no será abordado en la reunión con los alcaldes, aunque señaló que se evalúa la agenda para convocar posteriormente a los gobernadores. No obstante, adelantó que el Gobierno gestiona ayudas económicas para los departamentos.

“En el marco de la emergencia se ha realizado un adelanto de liquidez a través del Ministerio de Economía. El 50-50 avanzará y, con el ahorro logrado, se seguirá gestionando el Estado”, sostuvo.



