Según YPFB, son unos 2.000 vehículos podrían haber sido afectados por la 'gasolina desestabilizada'

Tras los reclamos por la calidad de la gasolina, el presidente de YPFB, Yussef Akly, aseguró que estas irregularidades no se han registrado a nivel nacional y manifestó que el efecto provocado por la gasolina desestabilizada solo se ha presentado en Trinidad, Montero (Santa Cruz) y Oruro.

“El efecto de la gasolina desestabilizada no es a nivel nacional; se ha dado en dos o tres plantas específicas donde se desestabilizó el producto”, afirmó.

Según los datos registrados por el B-Sisa, del parque automotor donde se registran cerca de 3 millones de unidades, son unos 2.000 vehículos, entre motos y vehículos de cuatro ruedas, los que fueron probablemente afectados por la gasolina desestabilizada.

“No se descarta que exista otro tipo de situaciones, una mano negra que pueda haber afectado el comportamiento en alguna etapa de distribución de estos combustibles”, indicó.

La autoridad indicó que se iniciarán controles para controlar la calidad de combustible y aseguró a la población que se puede cargar el combustible con el producto de calidad.

Mira la programación en Red Uno Play