No lo dejes pasar: revisa con el QR si estás habilitado para votar el 22 de marzo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió el padrón electoral actualizado rumbo a las elecciones subnacionales e instó a la ciudadanía a verificar si se encuentra habilitada para ejercer su derecho al voto.

La jornada electoral se realizará el 22 de marzo de 2026 en los nueve departamentos del país y en los 340 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia.

La consulta puede realizarse a través de la plataforma digital y la aplicación móvil “Yo Participo”, además del código QR habilitado por la institución, que permite acceder de forma rápida y sencilla a la información.

De acuerdo con el calendario electoral, las personas que figuren como inhabilitadas tienen plazo hasta el 8 de febrero para presentar sus reclamos ante los Servicios de Registro Cívico (Sereci) de cada Tribunal Electoral Departamental, con el objetivo de regularizar su situación e incorporarse nuevamente al padrón.

Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional informó que la lista de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados se encuentra disponible en su portal web oficial, bajo la administración de los Sereci departamentales, y en el sistema de consulta “Yo Participo”, gestionado por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (DNTIC) del TSE.

Las autoridades electorales recordaron que revisar el estado en el padrón es fundamental para evitar contratiempos el día de la votación y garantizar una participación activa en este proceso democrático.

Para conocer tu situación, puedes escanear el código QR habilitado por el Tribunal Supremo Electoral y acceder directamente a la plataforma de consulta.

