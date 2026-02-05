Video impactante: globos con gas explotan dentro de un ascensor y dejan dos heridos

Un impactante incidente ocurrido en un ascensor de un edificio en Bombay, India, dejó al menos dos personas con quemaduras, luego de que varios globos llenos de gas se incendiaran y provocaran una breve pero intensa explosión.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, volvió a poner en el centro del debate los riesgos del uso de globos inflados con sustancias inflamables, especialmente en espacios cerrados.

Según informaron medios locales como NDTV y Hindustan Times, una mujer ingresó primero al ascensor con un pequeño carrito. Segundos después, un hombre entró cargando una gran bolsa de polietileno llena de globos.

Instantes más tarde, los globos se incendiaron de manera repentina, generando una llamarada que cubrió la cámara por algunos segundos, justo cuando las puertas del elevador se cerraban.

Tras la explosión, se observa a la mujer y a dos hombres salir corriendo del ascensor en busca de ayuda. De acuerdo con información oficial, los principales afectados sufrieron quemaduras y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Aunque hasta el momento no se ha precisado la gravedad exacta de las lesiones, la policía confirmó que el caso ya está bajo investigación y que se presentó una denuncia formal contra el vendedor de los globos.

Las autoridades señalaron que aún se desconoce qué tipo de gas contenían, un elemento clave para determinar responsabilidades.

¿Por qué los globos pueden explotar?

Especialistas advierten que los globos inflados con hidrógeno representan un alto riesgo, ya que este gas es altamente inflamable.

Puede encenderse fácilmente al entrar en contacto con:

Electricidad estática

Una chispa mínima

Fuentes de calor

Cuando se inflaman, estos globos pueden generar pequeñas explosiones que, en espacios cerrados como un ascensor, provocan quemaduras en el rostro, las manos y las vías respiratorias.

El caso generó preocupación en redes sociales y reabrió el debate sobre la venta informal de globos con gases peligrosos y la necesidad de reforzar los controles para evitar tragedias.

Mira la programación en Red Uno Play