TEMAS DE HOY:
Droga boliviana en Brasil menor agredido Feminicidio

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Apagón digital en Bolivia: cómo adaptar tu televisor y no quedarte sin señal

El apagón digital comenzará en Bolivia el 30 de mayo de 2026 en el eje central. Con un pequeño dispositivo, los televisores antiguos podrán seguir funcionando sin costo adicional.

Silvia Sanchez

05/02/2026 8:38

Apagón digital en Bolivia: cómo adaptar tu televisor y no quedarte sin señal. Imagen referencial DPL News.
Bolivia

Escuchar esta nota

El apagón digital ya tiene fecha en Bolivia y muchas familias se preguntan qué pasará con sus televisores antiguos. A partir del 30 de mayo de 2026, las transmisiones analógicas comenzarán a apagarse en el eje central del país, dando paso definitivo a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Sin embargo, el cambio no significa que tu televisor quedará obsoleto. Con un pequeño equipo adicional, podrás seguir disfrutando de tus programas favoritos, con señal abierta, mejor calidad de imagen y sin pagar mensualidades.

¿Qué es el apagón digital?

Se trata del fin de las transmisiones analógicas de televisión abierta para migrar a la señal digital. Este cambio permitirá una imagen en alta definición (HD), mejor sonido y mayor cantidad de canales disponibles.

¿Cuándo comienza?

El proceso iniciará el 30 de mayo de 2026 en las ciudades principales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Posteriormente, se extenderá a otras regiones con más de 40.000 habitantes, con un apagón total proyectado hacia el año 2030.

¿Qué pasará con mi televisor antiguo?

Si tienes un televisor de tubo (CRT) o uno que no cuenta con sintonizador digital ISDB-T, dejará de recibir señal abierta. Para seguir usándolo, necesitarás adquirir un decodificador de Televisión Digital Terrestre, que se conecta fácilmente y permite ver los canales digitales.

¿Y si tengo un televisor moderno?

Si tu TV es plano o Smart TV y fue fabricado en años recientes, probablemente ya tenga incorporado el sintonizador digital. En ese caso, solo deberás realizar una búsqueda automática de canales.

¿Qué pasa con el cable o satélite?

Las personas que cuentan con servicios de televisión por cable o satelital no se verán afectadas por el apagón, ya que estos operan mediante sus propios decodificadores.

Las autoridades recomiendan informarse con anticipación y preparar los equipos necesarios para evitar quedarse sin señal cuando comience la transición digital.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD