Apagón digital en Bolivia: cómo adaptar tu televisor y no quedarte sin señal

El apagón digital ya tiene fecha en Bolivia y muchas familias se preguntan qué pasará con sus televisores antiguos. A partir del 30 de mayo de 2026, las transmisiones analógicas comenzarán a apagarse en el eje central del país, dando paso definitivo a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Sin embargo, el cambio no significa que tu televisor quedará obsoleto. Con un pequeño equipo adicional, podrás seguir disfrutando de tus programas favoritos, con señal abierta, mejor calidad de imagen y sin pagar mensualidades.

¿Qué es el apagón digital?

Se trata del fin de las transmisiones analógicas de televisión abierta para migrar a la señal digital. Este cambio permitirá una imagen en alta definición (HD), mejor sonido y mayor cantidad de canales disponibles.

¿Cuándo comienza?

El proceso iniciará el 30 de mayo de 2026 en las ciudades principales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Posteriormente, se extenderá a otras regiones con más de 40.000 habitantes, con un apagón total proyectado hacia el año 2030.

¿Qué pasará con mi televisor antiguo?

Si tienes un televisor de tubo (CRT) o uno que no cuenta con sintonizador digital ISDB-T, dejará de recibir señal abierta. Para seguir usándolo, necesitarás adquirir un decodificador de Televisión Digital Terrestre, que se conecta fácilmente y permite ver los canales digitales.

¿Y si tengo un televisor moderno?

Si tu TV es plano o Smart TV y fue fabricado en años recientes, probablemente ya tenga incorporado el sintonizador digital. En ese caso, solo deberás realizar una búsqueda automática de canales.

¿Qué pasa con el cable o satélite?

Las personas que cuentan con servicios de televisión por cable o satelital no se verán afectadas por el apagón, ya que estos operan mediante sus propios decodificadores.

Las autoridades recomiendan informarse con anticipación y preparar los equipos necesarios para evitar quedarse sin señal cuando comience la transición digital.

