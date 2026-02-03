Se cayó ChatGPT en todo el mundo: qué se sabe hasta ahora y cuáles son las opciones

ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial más popular del mundo, experimenta una caída global este martes y deja sin servicio a millones de usuarios en distintos países.

Según reportes de usuarios en redes sociales, los problemas comenzaron alrededor de las 17:20, cuando el chatbot desarrollado por OpenAI dejó de responder consultas tanto en su versión web como en la aplicación oficial. Además, tampoco funciona la generación de imágenes, una de las funciones más utilizadas en los últimos meses.

Hasta el momento, OpenAI, la empresa fundada por Sam Altman y creadora del modelo de lenguaje generativo, no informó las causas del incidente ni brindó precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio.

De acuerdo con datos del sitio especializado Downdetector.com, la caída es de alcance mundial. Se registraron reportes de fallas en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y Nueva Zelanda, entre otros.

La interrupción del servicio impacta tanto en usuarios particulares como en profesionales que utilizan la herramienta para tareas laborales, educativas y creativas, lo que generó una ola de reclamos y memes en redes sociales.

Alternativas gratuitas para usar mientras ChatGPT está caído

Mientras persisten los problemas con ChatGPT, existen otras opciones de chatbots con inteligencia artificial que pueden utilizarse de forma gratuita:

Google Gemini: la IA de Google se conecta a internet y ofrece respuestas actualizadas sobre noticias, además de permitir la creación de imágenes y contenidos.

Copilot: el asistente de Microsoft suma cada vez más usuarios y se destaca por su facilidad de uso.

Perplexity: una alternativa emergente que también permite realizar búsquedas en la web en su versión gratuita.

Por ahora, los usuarios deberán esperar una comunicación oficial de OpenAI para conocer los motivos de la caída y el horario estimado de regreso del servicio.

